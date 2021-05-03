В последнее время на пост главного тренера "горняков" активно сватали наставника Сассуоло Роберто Де Дзерби. По информации редакции итальянского издания Campania Sport, Шахтер также оценивает возможность пригласить Дженнаро Гаттузо, который в конце сезона покинет Наполи.

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"Пребывание Гаттузо в Неаполе – решенный вопрос. С четвертым местом в турнирной таблице, что означало бы квалификацию в Лигу чемпионов на следующий сезон, или без него Гаттузо в будущем уйдет в другой клуб. Интерес к нему проявили несколько команд – Тоттенхэм, Фиорентина, Шахтер и другие", – цитирует своих коллег Arena Napoli.

Напомним, Дженнаро Гаттузо, который стал легендой в Милане, тренерскую карьеру начал в 2013 году в швейцарском Сьоне. С ноября 2017-го года по май 2019 года возглавлял Милан, а с декабря 2019-го работает в Наполи, с которым в первом же сезоне выиграл Кубок Италии.

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