Наставник Сассуоло Роберто Де Дзербі поділився думками щодо свого майбутнього, яке оповите чутками про переїзд не лише в Україну.

"Моє майбутнє – це досить просто. Я теж говорив про це з гравцями. Люди пишуть всюди про моє майбутнє, але я сказав хлопцям, що вони і клуб першими дізнаються, якщо що-небудь трапиться. Я в боргу перед ними, і це правильно.

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Можливо, я міг би піти, а можливо, я міг би залишитися. Гравці – професіонали, вони повністю зосереджені і можуть продовжувати грати зі мною чи без мене. Це не буде якоюсь сенсацією на сайті або в газеті. Я люблю бути зрозумілим і справедливим у всьому", – цитує Де Дзербі Football Italia.

Зауважимо, італійський фахівець вважається фаворитом на заміну Луїшу Каштру, контракт якого завершується влітку. Також у Шахтар сватали Паулу Фонсеку та навіть Массіміліано Аллегрі.

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