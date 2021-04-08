"Гірники" хотіли б повернути в Україну свого колишнього тренера.

Шахтар зацікавлений у поверненні Паулу Фонсеки на тренерський місток донецької команди, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер експерт Sportitalia по трансферному ринку Джанлуїджі Лонгарі.

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За інформацією журналіста, Рома не планує продовжувати співпрацю з португальцем і контактує з екс-тренером Ювентуса Мауріціо Саррі. Якщо Фонсека таки залишиться без роботи, "гірникам" доведеться конкурувати за свого екс-наставника з Фіорентиною та Наполі, які також претендують на 48-річного фахівця.

Нагадаємо, Фонсека очолював Шахтар з 2016 по 2019 рр. і встиг завоювати з "помаранчево-чорними" три чемпіонства, три Кубки України та один Суперкубок країни.

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