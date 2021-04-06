Як відомо, контракт екс-наставника Шахтаря з "вовками" розрахований до 30 червня поточного року. Угода може бути продовжена, але лише у випадку кваліфікації в ЛЧ на наступний сезон. Шансів на це небагато (принаймні, через чемпіонат) – Рома посідає лише 7 місце.

Схоже, відхід Фонсеки – справа вирішена. Принаймні, спортивний директор римлян Тьягу Пінту вже контактує з потенційними кандидатами на посаду нового тренера. Ними є два португальці – Сержіу Консейсау з Порту та Рубен Аморім зі Спортінга, стверджує Corriere dello Sport.

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Пріоритетом є перший, адже його контракт з "драконами" завершується влітку. Зауважимо, саме Порту під керівництвом Консейсау вибив Ювентус в 1/8 фіналу ЛЧ.Сторони вже провели перемовини, але сам португалець попросив їх відкласти, адже зараз він зосереджений на чвертьфіналі ЛЧ проти Челсі.

Щоправда, у Роми є й інші кандидатури – зокрема, називають імена Івана Юріча (Верона), безробітного Мауріціо Саррі та наставника Аталанти Джан П'єро Гасперіні. А от Массіміліано Аллегрі, якого теж сватали в Рим, навряд чи очолить "джалороссі". Наразі Рома не розглядає його як можливого наступника Фонсеки.

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