"Горняки" хотели бы вернуть в Украину своего бывшего тренера.

Шахтер заинтересован в возвращении Паулу Фонсеки на тренерский мостик донецкой команды, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер эксперт Sportitalia по трансферному рынку Джанлуиджи Лонгари.

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По информации журналиста, Рома не планирует продолжать сотрудничество с португальцем и контактирует с экс-тренером Ювентуса Маурицио Сарри. Если Фонсека все-таки останется без работы, "горнякам" придется конкурировать за своего экс-наставника с Фиорентиной и Наполи, которые также претендуют на 48-летнего специалиста.

Напомним, Фонсека возглавлял Шахтер с 2016 по 2019 гг. и успел завоевать с "оранжево-черными" три чемпионства, три Кубка Украины и один Суперкубок страны.

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