Шахтер за копейки официально продлил аренду звездного легионера – "горняки" хотели полноценный трансфер
Шахтер и Коринтианс в очередной раз нашли компромисс в отношении полузащитника Майкона.
Хавбек продолжит выступать за бразильцев на правах аренды до конца 2024 года, сообщает официальный сайт "мушкетеров".
Степаненко определился со своим будущим в Шахтере, – журналист
Шахтер получит 500 тысяч евро. Это уже третья аренда 26-летнего Майкона в Коринтианс. Летом 2018 года Шахтер покупал игрока из этого же клуба за 6,5 млн евро. Майкон стал лидером "горняков" (98 матчей, 8 голов), однако после полномасштабного вторжения России сразу вернулся на родину.
Добавим, что контракт хавбека с Шахтером действует до 31 декабря 2025 года. Руководство дончан якобы уже сейчас настаивало на полноценном трансфере, но было вынуждено соглашаться на очередную аренду.
Шахтер и 14 игроков "на выход": от кого избавиться, а на ком – заработать?