Шахтер и Коринтианс в очередной раз нашли компромисс в отношении полузащитника Майкона.

Хавбек продолжит выступать за бразильцев на правах аренды до конца 2024 года, сообщает официальный сайт "мушкетеров".

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Шахтер получит 500 тысяч евро. Это уже третья аренда 26-летнего Майкона в Коринтианс. Летом 2018 года Шахтер покупал игрока из этого же клуба за 6,5 млн евро. Майкон стал лидером "горняков" (98 матчей, 8 голов), однако после полномасштабного вторжения России сразу вернулся на родину.

Добавим, что контракт хавбека с Шахтером действует до 31 декабря 2025 года. Руководство дончан якобы уже сейчас настаивало на полноценном трансфере, но было вынуждено соглашаться на очередную аренду.

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