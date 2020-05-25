"Шахтар втратив три роки": Луческу жорстко розкритикував роботу Фонсеки попри низку здобутих трофеїв

Колишній головний тренер Шахтаря Мірча Луческу оцінив роботу Паулу Фонсеки в донецькому клубі.

"Шахтар втратив три роки, а тепер робить те, що повинен був. Тільки зараз вони вникли у філософію нашого президента. Фонсека не ​​продовжив мій шлях, молоді гравці не рухалися вперед. Тепер це змінилося. Я дивився товариський матч і бачу, що вони зацікавлені в зростанні молодих футболістів.

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Переконаний, що через рік-два у нас буде дуже сильна команда. Хто мені подобається з молодих футболістів Шахтаря? Це все дуже хороші гравці. Тете, Соломон, Додо. Головне, щоб вони грали якомога більше", – сказав Луческу в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, Фонсека змінив Луческу на посаді головного тренера Шахтаря у 2016 році. Здобувши з "помаранчево-чорними" три чемпіонства поспіль та завоювавши три Кубки України, португалець о 2019 році очолив італійську Рому. Луческу з чемпіонату України переїхав у сусідню Росію, де став керманичем Зеніта, а пізніше працював зі збірною Туреччини.

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