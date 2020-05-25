Луческу зізнався, що скандальний гол Мессі майже завершив його кар'єру в Шахтарі

Колишній головний тренер Шахтаря Мірча Луческу розповів, коли був готовий покинути донецький клуб.

"У 2008 році все було складно. Ми почали сезон з двох виїзних матчів у Львові. Я помилився, бо ввів двох нових гравців, в результаті чого ми втратили п'ять очок. Чемпіонат почався дуже важко. Тиск і необхідність набирати очки вплинули на результати.

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Я справді хотів піти. Ви пам'ятаєте матч з Барселоною (1:2), Коли був порушений принцип фейр-плей. В той момент, під час прес-конференції я вже був готовий йти у відставку. Даріо передав президенту прохання, щоб я ні в якому разі цього не робив. Після цього у мене було ще кілька розмов з гравцями. Так, ми провели хороший матч з Базелем (5:0), після чого президент прийшов до команди і сказав їм, що я залишаюся до кінця сезону. Він був упевнений у мені, переконаний, що я зумію досягти великих результатів.

Найголовніше, ми зрозуміли, що є тільки один лідер, і це – тренер. Були проблеми з віковими гравцями. Як завжди, досвідчені гравці в важкий момент починають сумніватися в методах і діях тренера. Втручання президента було дуже важливим. Воно надихнуло і мене, і команду. Ми повірили, що саме в цьому складі ми зможемо досягти успіху у Європі", – сказав Луческу в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, у матчі групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2008/09 Шахтар вів у рахунку після гола Ілсінью наприкінці першого тайму. Однак Барса зрівняла на 87-й хвилині завдяки голу Мессі. Але з нюансом. Перед цим на газоні опинився Селезньов, "гірники" вибили м'яч з поля і чекали, що каталонці за неписаними правилами фейр-плей його повернуть. Не повернули, а в компенсований час гості вирвали перемогу.

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