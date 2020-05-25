"Шахтер потерял три года": Луческу жестко раскритиковал работу Фонсеки, несмотря на ряд трофеев

Бывший главный тренер Шахтера Мирча Луческу оценил работу Паулу Фонсеки в донецком клубе.

"Шахтер потерял три года, а теперь делает то, что должен был. Только сейчас они вникли в философию нашего президента. Фонсека не продолжил мой путь, молодые игроки не двигались вперед. Теперь это изменилось. Я смотрел товарищеский матч и вижу, что они заинтересованы в росте молодых футболистов.

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Убежден, что через год-два у нас будет очень сильная команда. Кто мне нравится из молодых футболистов Шахтера? Это все очень хорошие игроки: Тете, Соломон, Додо. Главное, чтобы они играли как можно больше", – сказал Луческу в эфире программы Великий футбол.

Напомним, Фонсека сменил Луческу на посту главного тренера Шахтера в 2016 году. Завоевав с "оранжево-черными" три чемпионства и три Кубка Украины подряд, португалец в 2019 году возглавил итальянскую Рому. Луческу из чемпионата Украины переехал в соседнюю Россию, где стал тренером Зенита, а позже работал со сборной Турции.

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