Луческу міг проміняти Шахтар на Марсель – Ахметов зробив фахівцю щедрий подарунок перед матчами з Динамо

Колишній головний тренер Шахтаря Мірча Луческу заявив, що міг покинути донецький клуб у 2009 році.

"Після матчів з Марселем у мене були переговори з французьким клубом. Але потім Рінат Ахметов заявив у пресі, що зі мною продовжують контракт. Це дало мені особливу впевненість і віру в себе, які я передав і нашим гравцям.

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Це правда. Ахметов перепідписав зі мною контракт, щоб я відчув себе впевнено перед матчами з Динамо", – сказав Луческу в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, Шахтар зустрічався з Марселем у чвертьфіналі Кубка УЄФА-2008/09. У півфіналі того розіграшу "гірники" пройшли київське Динамо, а у фіналі здолали бременський Вердер.

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