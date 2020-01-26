Шахтар розписав нічию з Войводиною на турецьких зборах – красивий гол Патріка врятував від поразки

"Гірники" не зуміли обіграти сербів (1:1) у другому контрольному поєдинку на зимових зборах у Туреччині. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Шахтар – Войводина – 1:1

Голи: Патрік, 80 – Болбат, 78 (аг)

Шахтар: Трубін (Шевченко, 46) – Кірюханцев (Болбат, 62), Муравський (Кривцов, 62), Хочолава (Матвієнко, 62), Сіпріано (Ісмаїлі, 62) – Коваленко (Степаненко, 62), Антоніо (Патрік, 62) – Мудрик (Вакула, 37, Тете, 62), Нем (Дентінью, 37, Марлос, 62), Коноплянка (Тайсон, 62) – Фернандо (Сікан, 37, Мораєс, 62).

Шахтар вчора розпочав збори з мінімальної перемоги над польським Лехом (1:0), а вже сьогодні лідер УПЛ зіграв другий спаринг – проти сербської Войводини. Суперник "гірників" йде на третьому місці у внутрішньому чемпіонаті та тренується під керівництвом ексгравця Шахтаря Ненада Лалатовіча.

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На Лех донеччани з перших хвилин вийшли в найсильнішому складі, а от проти Войводини у старті Луїш Каштру випустив переважно резервістів. Серед них виділялися Коноплянка та Коваленко. Віктор одягнув капітанську пов'язку, але лідером у центрі поля виглядав Маркос Антоніо. Юний хавбек задавав напрямок атакам, допомагав у першій стадії, опускаючись на одну лінію з захисниками, завдяки його переміщенням вдавалося трішки розтягувати сербів.

Шахтар на старті зустрічі захопив ініціативу та володів м'ячем, але підібратися великими силами до штрафного майданчика не вдавалося. "Гірники" комбінували далеко від чужих воріт. Бракувало динаміки в центрі поля. Нем, який діяв на позиції "десятки", відтягувався глибше, а в його зоні виникала порожнеча, не було хороших варіантів розвитку атаки.

Значно активніше працював лівий край "гірників". Сіпріано постійно пропонував себе на фланзі та отримував закидання від партнерів. Зазвичай його кроси прилітали в суперників, але в одному з епізодів Маркіньос відгукнувся на розрізний пас Нема та створив момент для Фернандо – до удару справа не дійшла.

Вперше Шахтар акцентовано пробив по воротах Войводини лише на 17-й хвилині, коли Коваленко здалеку зовсім не влучив у площину. Ближче до перерви Нем і Коноплянка потурбували голкіпера з-за меж та з лінії штрафного майданчика, однак їхні удари вийшли дуже в'ялими. Євген проявляв велике бажання, вмикав дриблінг, здійснював рейди через пів поля, претендував на два пенальті. На жаль, всі ці дії були переважно у відриві від команди.

"Гірники" дозволили Войводині побудувати декілька атак. Найгостріші з них проходили через фланги/півфланги. Серби знаходили вразливі зони між центральним і крайнім захисником Шахтаря та вривалися туди. Виникали питання до Сіпріано стосовно захисних обов'язків. У першій третині зустрічі Войводина створила навіть більше за лідера УПЛ.

Наприкінці першого тайму Луїш Каштру зробив першу серію замін, прибравши з поля майже всю групу атаки. Якщо Нем хоча б про себе нагадував, то Мудрик взагалі розчинився, а Фернандо так і не знайшов свій шанс. Вакула, який отримав ігровий час у середині матчу, показав непогану взаємодію з Кірюханцевим на фланзі та виконав пару хороших проходів. Сікан не мав багато можливостей на вістрі – раз виграв другий поверх і пробив неточно.

Картина гри залишалася такою ж, поки Луїш Каштру не змінив весь склад. Останню третину зустрічі Шахтар провів основою. "Гірники" відразу закріпилися на чужій половині поля, пішли цікаві комбінації в один дотик і розумні забігання.

Ісмаїлі традиційно вмикав "режим Бога" зліва – ледь не забив правою. Тайсон, Марлос, Тете та Мораєс намагалися розірвати оборону Войводини. Дуже старався підтримувати їх Болбат – Сергій на цих зборах поки що виглядає гірше за Кірюханцева. Патрік і Тете погано пробили зі стандартів, але на 80-й хвилині Алан все ж скористався діркою в опорній зоні сербів і забив красивий гол.

Щоправда, за пару хвилин до того Шахтар пропустив результативну атаку на власні ворота. Нешковіч відкрився в зоні Болбата, отримав пас у розріз і пробив у голкіпера. Шевченко парирував удар, але м'яч від того ж таки Болбата залетів у сітку. Другий контрольний матч Шахтаря на турецьких зборах завершився нічиєю – 1:1.