Шахтер расписал ничью с Войводиной на турецких сборах – красивый гол Патрика спас от поражения

"Горняки" не сумели обыграть сербов (1:1) во втором контрольном поединке на зимних сборах в Турции. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Шахтер – Войводина – 1:1

Голы: Патрик, 80 – Болбат, 78 (аг)

Шахтер: Трубин (Шевченко, 46) – Кирюханцев (Болбат, 62), Муравский (Кривцов, 62), Хочолава (Матвиенко, 62), Сиприано (Исмаили, 62) – Коваленко (Степаненко, 62), Антонио (Патрик, 62) – Мудрик (Вакула, 37, Тете, 62), Нем (Дентиньо, 37, Марлос, 62), Коноплянка (Тайсон, 62) – Фернандо (Сикан, 37, Мораес, 62).

Шахтер вчера начал сборы с минимальной победы над польским Лехом (1:0), а уже сегодня лидер УПЛ сыграл второй спарринг – против сербской Войводины. Соперник "горняков" идет на третьем месте во внутреннем чемпионате и тренируется под руководством екс-игрока Шахтера Ненада Лалатовича.

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На Лех дончане с первых минут вышли в сильнейшем составе, а вот против Войводины в старте Луиш Каштру выпустил преимущественно резервистов. Среди них выделялись Коноплянка и Коваленко. Виктор одел капитанскую повязку, но лидером в центре поля выглядел Маркос Антонио. Юный хавбек задавал направление атакам, помогал в первой стадии, опускаясь на одну линию с защитниками, благодаря его перемещением удавалось немного растягивать сербов.

Шахтер на старте встречи захватил инициативу и владел мячом, но подобраться большими силами к штрафной площади не удавалось. "Горняки" комбинировали вдалеке от чужих ворот. Не хватало динамики в центре поля. Нем, который действовал на позиции "десятки", оттягивался глубже, а в его зоне возникала пустота, не было хороших вариантов развития атаки.

Гораздо активнее работал левый край "горняков". Сиприано постоянно предлагал себя на фланге и получал забросы от партнеров. Обычно его кроссы прилетали в соперников, но в одном из эпизодов Маркиньос откликнулся на разрезной пас Нема и создал момент для Фернандо – до удара дело не дошло.

Впервые Шахтер акцентировано пробил по воротам Войводины только на 17-й минуте, когда Коваленко издалека не попал в створ. Ближе к перерыву Нем и Коноплянка побеспокоили голкипера из-за пределов и с линии штрафной, однако их удары получились очень вялыми. Евгений проявлял большое желание, включал дриблинг, осуществлял рейды через пол поля, претендовал на два пенальти. К сожалению, все эти действия были преимущественно в отрыве от команды.

"Горняки" позволили Войводине построить несколько атак. Самые острые из них проходили через фланги/полуфланги. Сербы находили уязвимые зоны между центральным и крайним защитником Шахтера и врывались туда. Возникали вопросы к Сиприано относительно защитных обязанностей. В первой трети встречи Войводина создала даже больше лидера УПЛ.

В конце первого тайма Луиш Каштру сделал первую серию замен, убрав с поля почти всю группу атаки. Если Нем хотя бы о себе напоминал, то Мудрик вообще растворился, а Фернандо так и не нашел свой шанс. Вакула, который получил игровое время в середине матча, показал неплохое взаимодействие с Кирюханцевым на фланге и выполнил пару хороших проходов. Сикан не имел много возможностей на острие – раз выиграл второй этаж и пробил неточно.

Картина игры оставалась такой же, пока Луиш Каштру не изменил весь состав. Последнюю треть встречи Шахтер провел основой. "Горняки" сразу закрепились на чужой половине поля, пошли интересные комбинации в одно касание и умные забегания.

Исмаили традиционно включал "режим Бога" слева – едва не забил правой. Тайсон, Марлос, Тете и Мораес пытались разорвать оборону Войводины. Очень старался поддерживать их Болбат – Сергей на этих сборах пока выглядит хуже Кирюханцева. Патрик и Тете плохо пробили со стандартов, но на 80-й минуте Алан все же воспользовался дырой в опорной зоне сербов и забил красивый гол.

Правда, за пару минут до того Шахтер пропустил результативную атаку на свои ворота. Нешкович открылся в зоне Болбата, получил пас вразрез и пробил в голкипера. Шевченко парировал удар, но мяч от того же Болбата залетел в сетку. Второй контрольный матч Шахтера на турецких сборах завершился ничьей – 1:1.