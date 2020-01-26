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Курйозний автогол Болбата і розкішний постріл Патріка у відеоогляді матчу Шахтар – Войводина – 1:1

20:07 173 Читать на русском
Курйозний автогол Болбата і розкішний постріл Патріка у відеоогляді матчу Шахтар – Войводина – 1:1
Шахтар – Войводина – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Шахтар розписав нічию проти Войводини у контрольному матчі на тренувальних зборах. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Войводина.

Товариські матчі
Шахтар
1
1 : 1
1
Войводина
16:30 26:01:2020
завершено
 

Перший тайм минув за рівної гри, хоча атаки Войводини були гострішими, ніж спроби "гірників". Така ситуація явно не влаштовувала Луїша Каштру, який замінив Мудрика, Нема і Фернандо за кілька хвилин до перерви.

Шахтар розписав нічию з Войводиною на турецьких зборах – красивий гол Патріка врятував від поразки

Шахтар влаштував тиск на ворота суперника у останній третині матчу, коли склад наблизився до основи. Тайсон, Марлос, Тете та Мораєс зі звичною підтримкою від Ісмаїлі намагалися розірвати оборону Войводини, але рахунок відкрили саме серби. Не обійшлося без курйозу – Болбат не встиг відхилитися від м'яча після сейву Шевченка і вразив власні ворота. Втім, Патрік красивим ударом відновив рівновагу вже через дві хвилини. Другий контрольний матч Шахтаря на турецьких зборах завершився нічиєю – 1:1.

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