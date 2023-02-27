"Гірники" влітку сподіваються влаштувати своєрідний аукціон на 23-річного ізраїльтянина, інформує Ynet.

Шедевр екс-зірки Шахтаря у відеоогляді матчу Фулхем – Вулверхемптон – 1:1

Сезон 2022/23 Соломон проводить у безкоштовній оренді за Фулхем, скориставшись правилом ФІФА. Хавбек мав важку травму, але оговтався і демонструє розкішну результативність – голи у 3 матчах АПЛ поспіль. Фулхем хоче якомога швидше підписати гравця на постійній основі та навіть підвищити йому зарплатню (зараз вона складає 1,5 млн фунтів на рік). Втім, агенти Соломона охоче вислухають пропозиції інших клубів. За ситуацією хавбека пильно стежать значно іменитіші лондонські команди – Арсенал та Тоттенхем.

Пряме зіткнення багатих клубів АПЛ може допомогти Шахтарю вибити якомога більшу суму за гравця, контракт якого закінчується 31 грудня 2023 року. Свого часу "гірники" заплатили Маккабі П-Т за Соломона 6 млн євро, а тепер Transfermarkt оцінює півзахисника у 18 млн.

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