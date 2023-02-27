"Горняки" летом надеются устроить своеобразный аукцион на 23-летнего израильтянина, информирует Ynet.

Шедевр экс-звезды Шахтера в видеообзоре матча Фулхэм – Вулверхэмптон – 1:1

Сезон 2022/23 Соломон проводит в бесплатной аренде за Фулхэм, воспользовавшись правилом ФИФА. Хавбек имел тяжелую травму, но вернулся и демонстрирует роскошную результативность – голы в 3 матчах АПЛ подряд. Фулхэм хочет поскорее подписать игрока на постоянной основе и даже повысить ему зарплату (сейчас она составляет 1,5 млн фунтов в год). Впрочем, агенты Соломона охотно выслушают предложения других клубов. За ситуацией хавбека внимательно следят более именитые лондонские команды – Арсенал и Тоттенхэм.

Прямое столкновение богатых клубов АПЛ может помочь Шахтеру выбить как можно большую сумму за игрока, контракт которого истекает 31 декабря 2023 года. В свое время "горняки" заплатили Маккаби П-Т за Соломона 6 млн евро, а теперь Transfermarkt оценивает полузащитника в 18 млн евро.

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