Шедевр екс-зірки Шахтаря у відеоогляді матчу Фулхем – Вулверхемптон – 1:1
09:45 - Читать на русском
Фулхем і Вулверхемптон розписали нічию у матчі -відкритті 25 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
завершено
Пабло Сарабія 23’
23’ Пабло Сарабія
Вулверхемптон виграв перший тайм завдяки вдалій взаємодії Рауля Хіменеса і Сарабії. Мексиканець скинув м'яч іспанцю, який чітко пробив у нижній кут.
Фулхем розписав нічию з Вулверхемптоном – екс-вінгер Шахтаря шикарним ударом знову врятував очки для "коттеджерів"
Нічию для Фулхема врятував Манор Соломон. Екс-зірка Шахтаря третій раз поспіль вийшов на заміну, в сумі награв близько 75 хвилин, але це не заважає постійно забивати. В сердині другого тайму Соломон змістився з лівого флангу і розкішно закрутив м'яч під дальню стійку – 1:1.
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