Фулхем і Вулверхемптон розписали нічию у матчі -відкритті 25 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Вулверхемптон виграв перший тайм завдяки вдалій взаємодії Рауля Хіменеса і Сарабії. Мексиканець скинув м'яч іспанцю, який чітко пробив у нижній кут.

Фулхем розписав нічию з Вулверхемптоном – екс-вінгер Шахтаря шикарним ударом знову врятував очки для "коттеджерів"

Нічию для Фулхема врятував Манор Соломон. Екс-зірка Шахтаря третій раз поспіль вийшов на заміну, в сумі награв близько 75 хвилин, але це не заважає постійно забивати. В сердині другого тайму Соломон змістився з лівого флангу і розкішно закрутив м'яч під дальню стійку – 1:1.