Вболівальники Шахтаря вже можуть придбати перепустки у гостьовий сектор на дуель з Марселем у поєдинку другого за силою євротурніру.

Шахтар на своєму сайті оголосив про початок продажу квитків на повторний матч з Марселем у боротьбі за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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Вартість перепусток становить 25 євро. Замовити їх можна за посиланням. Для вболівальників української команди відведено сектори L та K.

До слова, усі квитки є іменними. Після оплати замовлення на квитки на e-mail надійде лист із ваучером у додатку. Цей ваучер потрібно обміняти на квиток на матч після пред'явлення документа, що посвідчує особу.

Обмін квитків відбуватиметься з 16:00 до 18:00 на площі La Joliette у день матчу. З 18:00 до 18:30 буде організовано відправлення до стадіону спеціального поїзда метро, що охоронятиметься та контролюватиметься місцевою поліцією. За рішенням муніципальної влади Марселя вболівальники, які прибудуть на стадіон у будь-який інший спосіб, крім зазначеного вище, не будуть допущені на матч і, відповідно, не матимуть змоги потрапити в сектори вболівальників ФК Шахтар.

Задля безпеки наших уболівальників і враховуючи численні інциденти в минулому, місцева поліція наполегливо не рекомендує носити/виставляти напоказ кольори або будь-яку айдентику Шахтаря у Марселі, адже це може викликати неадекватні агресивні дії з боку місцевих уболівальників.

Нагадаємо, матч між Марселем та Шахтарем відбудеться 22 лютого на арені Велодром та розпочнеться о 22:00 за Києвом.

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