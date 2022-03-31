Французький Ліон орендував 22-річного бразильця до кінця нинішнього сезону, повідомляє офіційний сайт "ткачів". Це вже другий за сьогодні офіційний відхід легіонера з Шахтаря. Вранці Майкон підписав контракт з Корінтіансом.

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Бразильці скористалися спеціальним дозволом ФІФА переходити в інші команди через повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Варто зауважити, що Тете дуже хотів остаточно припинити співпрацю з Шахтарем, але серед низки претендентів не знайшлося жодного, який би наважився викупити його контракт.

Нагадаємо, Тете став гравцем Шахтаря взимку 2019 року. Відтоді бразилець зіграв за "гірників" 108 матчів, у яких забив 31 гол. За три роки в Україні футболіст виграв національний Кубок та двічі ставав чемпіоном.

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