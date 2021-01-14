Шахтар визначився із першим суперником на другому тренувальному зборі, – ЗМІ
15:47 - Читать на русском
Донецький Шахтар продовжує планувати підготовку до другої частини сезону.
Як відомо, "гірники" проведуть два тренувальних збори у Туреччині. Перший триватиме з 17 по 26 січня, а другий – з 29 січня по 15 лютого.
Шахтар оприлюднив план виходу з відпустки – гравців ретельно перевірятимуть
За інформацією Sport.ua, першим суперником Шахтаря на другому зборі стане сербська Црвена Звезда. Матч запланований на 29 січня.
На першому етапі зборів Шахтар повинен провести 4 спаринги: з Лехом, Лудогорцем, Марібором і братиславським Слованом.
Із Шахтаря – на вихід: Коноплянка і ще 4 гравці збірної України ризикують стати жертвами великої чистки
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter