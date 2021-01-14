Як відомо, "гірники" проведуть два тренувальних збори у Туреччині. Перший триватиме з 17 по 26 січня, а другий – з 29 січня по 15 лютого.

Шахтар оприлюднив план виходу з відпустки – гравців ретельно перевірятимуть

За інформацією Sport.ua, першим суперником Шахтаря на другому зборі стане сербська Црвена Звезда. Матч запланований на 29 січня.

На першому етапі зборів Шахтар повинен провести 4 спаринги: з Лехом, Лудогорцем, Марібором і братиславським Слованом.

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