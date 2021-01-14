Как известно, "горняки" проведут два тренировочных сбора в Турции. Первый продлится с 17 по 26 января, а второй – с 29 января по 15 февраля.

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По информации Sport.ua, первым соперником Шахтера на втором сборе станет сербская Црвена Звезда. Матч запланирован на 29 января.

На первом этапе сборов Шахтер должен провести 4 спарринга: с Лехом, Лудогорца, Марибором и братиславским Слованом.

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