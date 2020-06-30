Шахтар виплатив солідну суму посередникам у переходах Каштру та Вітао

Комітет Української асоціації футболу з питань статусу та трансферу футболістів оприлюднив суму, яку виплатив Шахтар за успішні переговори з Луїшем Каштру та Вітао.

У підписанні Луїша Каштру та захисника Вітао були задіяні аж три компанії-посередники, інформує офіційний сайт УАФ.

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Загалом, фірми отримали 500 тисяч євро винагороди за допомогу в переговорах у цих трансферах.

Нагадаємо, що Каштру очолив Шахтар влітку 2019 року. Вітао ж став гравцем "гірників" вже після приходу португальського фахівця, який привів донецький клуб до чергового чемпіонства в Україні.

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