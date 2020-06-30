Шахтер выплатил солидную сумму посредникам в переходах Каштру и Витао

Комитет Украинской ассоциации футбола по вопросам статуса и трансфера футболистов обнародовал сумму, которую выплатил Шахтер за успешные переговоры с Луишем Каштру и Витао.

В подписании Луиша Каштру и защитника Витао были задействованы сразу три компании-посредника, информирует официальный сайт УАФ.

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В общем, фирмы получили 500 тысяч евро вознаграждения за помощь в переговорах в этих трансферах.

Напомним, что Каштру возглавил Шахтер летом 2019 года. Витао же стал игроком "горняков" уже после прихода португальского специалиста, который привел донецкий клуб к очередному чемпионству в Украине.

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