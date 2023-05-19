Донецький клуб оприлюднив суму, яку сплатив у бюджет України за перший квартал 2023 року.

Шахтар заплатив до казни України 284 мільйони гривень податків за перший квартал 2023 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Основним джерелом прибутку "гірників" став трансфер Михайла Мудрика до лондонського Челсі. Шахтар тоді заробив 70 млн євро та може розраховувати ще на 30 млн бонусами.

Нагадаємо, що одразу після продажу Михайла президент клубу Рінат Ахметов оголосив про передачу 1 млрд гривень до благодійного проекту "Серце "Азовсталі".

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