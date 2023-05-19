Донецкий клуб обнародовал сумму, которую уплатил в бюджет Украины за первый квартал 2023 года.

Шахтер заплатил в казну Украины 284 млн гривен налогов за первый квартал 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

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Основным источником прибыли "горняков" стал трансфер Михаила Мудрика в лондонский Челси. Шахтер тогда заработал 70 млн евро и может рассчитывать еще на 30 млн бонусами.

Напомним, что сразу после продажи Михаила президент клуба Ринат Ахметов объявил о передаче 1 млрд гривен в благотворительный проект "Сердце "Азовстали".

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