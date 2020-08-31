Шахтар відреагував на чутки про трансфер Матвієнка
Очільник департаменту селекції Шахтаря Жозе Боту розповів про інтерес інших клубів до захисника збірної України Миколи Матвієнка.
"Інтерес Наполі до Матвієнка? Був тільки один запит по ньому. Микола – один з найважливіших гравців, які зараз є в команді.
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Нікому навіть на думку не спаде говорити про його продаж", – цитує Боту Calcionapoli24.
Нагадаємо, ЗМІ приписують 24-річному оборонцю інтрес з боку низки європейських клубів, серед яких головним претендентом називали італійський Наполі. У минулому сезоні УПЛ Матвієнко провів 26 матчів, в яких відзначився голом та асистом.
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