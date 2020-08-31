Очільник департаменту селекції Шахтаря Жозе Боту розповів про інтерес інших клубів до захисника збірної України Миколи Матвієнка.

"Інтерес Наполі до Матвієнка? Був тільки один запит по ньому. Микола – один з найважливіших гравців, які зараз є в команді.

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Нікому навіть на думку не спаде говорити про його продаж", – цитує Боту Calcionapoli24.

Нагадаємо, ЗМІ приписують 24-річному оборонцю інтрес з боку низки європейських клубів, серед яких головним претендентом називали італійський Наполі. У минулому сезоні УПЛ Матвієнко провів 26 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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