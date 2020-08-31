Неаполітанці зупинили свій вибір на Сократісі Папастатопулосі з Арсенала, інформує Tuttonapoli з посиланням на журналіста RAI Чіро Венерато.

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Головна перевага 32-річного грека – ціна. Його контракт з Арсеналом закінчувався наступного літа, тому "каноніри" відпустили його за скромні 4,5 млн євро. Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо добре знає Сократіса, оскільки в роки ігрової кар'єри перетинався з ним в Мілані. Наставник "партенопейців" хотів бачити у складі готового, досвідченого гравця, тому від кандидатури Матвієнка відмовилися.

Додамо, що у сезоні 2019/20 Сократіс провів 29 матчів за Арсенал, відзначився 3 голами.

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