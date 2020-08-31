Глава департамента селекции Шахтера Жозе Боту рассказал об интересе других клубов к защитнику сборной Украины Николаю Матвиенко.

"Интерес Наполи к Матвиенко? Был только один запрос по нему. Николай – один из важнейших игроков, которые сейчас есть в команде.

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Никому даже в голову не придет говорить о его продаже", – цитирует Боту Calcionapoli24.

Напомним, СМИ приписывают 24-летнему защитнику интрес со стороны ряда европейских клубов, среди которых главным претендентом называли итальянский Наполи. В прошлом сезоне УПЛ Матвиенко провел 26 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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