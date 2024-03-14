Шахтер предоставляет своей молодежи шанс получить игровое время во взрослом футболе.

Ворскла на своем официальном сайте объявила об аренде вингера "горняков" Антона Глущенко до конца 2024-го года. Новичок получил футболку с номером 24.

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В первой половине сезона Глущенко выступал за Шахтер U-19, где был вторым бомбардиром. Хавбек оформил 5 голов в 12 матчах чемпионата Украины, еще один мяч (Антверпену) добавил в Юношеской лиге УЕФА. Больше только у главной жемчужины "горняков" – Вктора Цуканова (7 голов).

По иронии судьбы, дебют Глущенко за взрослую команду Шахтера состоялся именно против Ворсклы, когда полтавчане одержали победу 2:1 в последнем туре УПЛ 2022/23.

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