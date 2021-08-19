26-річний центральний півзахисник Шахтаря перебрався у Металіст, повідомляє офіційний сайт харків'ян. За "жовто-синіх" Танковський виступатиме під 29-м номером.

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Жодні деталі трансферу не повідомляються, але відомо, що В'ячеслав хотів покинути Шахтар на повноцінній основі. До цього він грав за інші клуби – Маріуполь, Арсенал-Київ і Зорю – лише на правах оренди. Останні два сезони хавбек виступав за "азовців".

Дебютувати за Металіст В'ячеслав Танковський матиме можливість вже 22 серпня, коли харків'яни у 5-му турі Першої ліги протистоятимуть Оболоні.

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