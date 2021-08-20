Шахтер отпустил Болбата в Десну
Полузащитник Шахтера Сергей Болбат проведет сезон 2021/22 в составе черниговской Десны.
Десна на своей Facebook-странице объявила о переходе Сергея Болбата из Шахтера на правах аренды.
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Соглашение рассчитано на 1 год, а новичок уже приступил к тренировкам в составе новой команды. Болбат будет выступать за Десну под 7 номером, а дебютировать может уже 22 августа в матче против Динамо.
К слову, Болбат является воспитанником Шахтера, успел также поиграть за донецкий Металлург, Металлист, Мариуполь и бельгийский Локерен. В прошлом сезоне Сергей сыграл 8 матчей в составе "горняков", записав в свой актив 1 результативную передачу.
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