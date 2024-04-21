У матчі 10-го туру МЛС Інтер Маямі вдома здолав Нешвілл (3:1). Читайте звіт про гру і дивіться відео голів у цій новині на "Футбол 24".

МЛС, 10-й тур

Інтер Маямі – Нешвілл – 3:1

Голи: Мессі, 11, 81 (п.), Бускетс, 39 – Негрі, 2 (аг.)

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Вже на 2-й хвилині поєдинку Негрі зрізав м'яч у власні ворота після кутового і Нешвілл вийшов вперед. Однак один з головних аутсайдерів Східної конференції тріумфував недовго. Мессі вже зовсім скоро прорвався лівим флангом, увійшов у штрафний, обійшов захисника і пробив – кіпер у падінні зупинив м'яч, який відскочив до Суареса. Уругваєць поспішав замкнути, але зашпортався об оборонця, який постелився у підкаті і сфера знову відскочила до Мессі. Аргентинець добив круглого у сітку і відновив статус-кво.

В середині тайму Томас Авілес двічі в одному епізоді врятував Інтер: спочатку він встиг наздогнати суперника, який виходив сам на сам і завадив пробити, а за мить виніс м'яч вже з порожніх воріт. Гості відповіли тим самим: Суарес на 37-й хвилині вже бачив сферу у сітці пробиваючи з гострого кута у порожні ворота, але зненацька там з'явився захисник, який встиг вибити м'яч.

Незадовго до перерви Бускетс таки збільшив перевагу Інтера, вдало замкнувши головою навіс з кутового від Мессі. Наприкінці матчу Афонсо збили у штрафному Нешвілла і арбітр вказав на позначку. Мессі з пенальті легко переграв кіпера.

Чергова перемога Інтера, яка закріпила маямців на вершині турнірної таблиці Східної конференції – в активі "чапель" 18 очок.

До слова, український захисник Сергій Кривцов не потрапив навіть у заявку – наш земляк продовжує заліковувати травму.

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