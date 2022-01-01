Шахтар віддасть Бондаренка Олександрії
19:17 - Читать на русском
Захисник Шахтаря Валерій Бондаренко близький до переходу в Олександрії.
Олександрія найближчим часом орендує Валерія Бондаренка, повідомляє Footboom.
Костишин підписав контракт з Олександрією після відходу з Колоса, – ЗМІ
Першу половину сезону 27-річний оборонець провів у Ворсклі також на правах оренди. Контракт Валерія належить донецькому Шахтарю і розрахований до 2024 року. У січні 2019-го саме Олександрія продала Бондаренка Шахтарю за близько 600 тисяч євро.
У нинішньому сезоні УПЛ Валерій провів 4 матчі.
Шахтар закінчив: ротація Де Дзербі, пасивність в обороні та сором за уболівальників – розставляємо крапки над "і"
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter