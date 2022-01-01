Олександрія найближчим часом орендує Валерія Бондаренка, повідомляє Footboom.

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Першу половину сезону 27-річний оборонець провів у Ворсклі також на правах оренди. Контракт Валерія належить донецькому Шахтарю і розрахований до 2024 року. У січні 2019-го саме Олександрія продала Бондаренка Шахтарю за близько 600 тисяч євро.

У нинішньому сезоні УПЛ Валерій провів 4 матчі.

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