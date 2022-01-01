Шахтер отдаст Бондаренко Александрии
19:20 - Читати українською
Защитник Шахтера Валерий Бондаренко близок к переходу в Александрию.
Александрия в ближайшее время арендует Валерия Бондаренко, сообщает Footboom.
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Первую половину сезона 27-летний защитник провел в Ворскле также на правах аренды. Контракт Валерия принадлежит донецкому Шахтеру и рассчитан до 2024 года. В январе 2019-го именно Александрия продала Бондаренко Шахтеру за около 600 тысяч евро.
В нынешнем сезоне УПЛ Валерий провел 4 матча.
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