Шедевральний голасо та фіаско Сікана у відеоогляді матчу Шахтар – Верес – 2:1
Шахтар дотиснув Верес в рамках 27-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Донеччани виграли перший тайм завдяки голу Зубкова. На старті другої половини Сікан міг подвоїти перевагу завдяки курйозному пенальті, але з 11-ти метрів пробив дуже незграбно. Пізніше Шарай розкішним голом після розіграшу кутового змусив Шахтар понервувати, але Ракицький і Матвієнко врятували для своєї команди перемогу.
Шахтар переміг Верес і знову обійшов СК Дніпро-1 – матч пройшов з вболівальниками, хоча УПЛ погрожувала зняти очки
Тож "гірники" зуміли повернути собі перше місце в турнірній таблиці, куди на кілька годин піднімався СК Дніпро-1. Верес залишився на 10-й сходинці, але вже за підсумками звітного туру може опинитися в зоні перехідних матчів.