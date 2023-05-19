Донеччани виграли перший тайм завдяки голу Зубкова. На старті другої половини Сікан міг подвоїти перевагу завдяки курйозному пенальті, але з 11-ти метрів пробив дуже незграбно. Пізніше Шарай розкішним голом після розіграшу кутового змусив Шахтар понервувати, але Ракицький і Матвієнко врятували для своєї команди перемогу.

Шахтар переміг Верес і знову обійшов СК Дніпро-1 – матч пройшов з вболівальниками, хоча УПЛ погрожувала зняти очки

Тож "гірники" зуміли повернути собі перше місце в турнірній таблиці, куди на кілька годин піднімався СК Дніпро-1. Верес залишився на 10-й сходинці, але вже за підсумками звітного туру може опинитися в зоні перехідних матчів.