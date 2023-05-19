Гол Зубкова позволил дончанам выиграть первый тайм. На старте второй половины Сикан мог удвоить преимущество благодаря курьезному пенальти, но с 11 метров пробил очень неуклюже. Позже Шарай роскошным голом после розыгрыша углового заставил Шахтер понервничать, но Ракицкий и Матвиенко спасли для своей команды победу.

Шахтер победил Верес и снова обошел СК Днепр-1 – матч прошел с болельщиками, хотя УПЛ грозилась снять очки

Так что "горняки" сумели вернуть себе первое место в турнирной таблице, куда на несколько часов поднимался СК Днепр-1. Верес остался на 10-й строчке, но уже по итогам отчетного тура может оказаться в зоне переходных матчей.