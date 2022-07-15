Колос у своєму Telegram-каналі повідомив, що Андрій Тотовицький офіційно став гравцем Шахтаря та вже тренується з "гірниками".

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Сторони не розголошують умови переходу, але за інформацією Transfermarkt, хавбек підписав контракт до 2025 року, а трансфер обійшовся у 700 тисяч євро.

Додамо, що Андрій належав Шахтарю з 2010 по 2020 роки, після чого пограв за Десну, а в Колос перейшов взимку 2022 року. Минулого сезону він у 14 матчах за Десну відзначився 3 голами та 3 асистами.

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