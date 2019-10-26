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Шахтар U-21 обіграв Олександрію – "гірники" відзначились розкішним голом п'ятою

26 жовтня 23:05 113 Читать на русском
Шахтар U-21 обіграв Олександрію – "гірники" відзначились розкішним голом п'ятою
Шахтар U-21 – Олександрія U-21 – 3:1 / фото: ФК Шахтар

Шахтар U-21 впорався з однолітками з Олександрії в матчі 12-го туру молодіжної першості.

Чемпіонат України U-21 2019/20, 12-й тур

Шахтар U-21 – Олександрія U-21 – 3:1

Голи: Бондаренко, 16, Приходько, 72, 82 – Устименко, 79

Нереалізовані пенальті: Дубенков, 56, Устименко, 79 (обидва – Олександрія)

Шахтар вийшов вперед в рахунку на 16-й хвилині, Бондаренко обіграв голкіпера і забив у порожні ворота. В другому таймі олександрійці могли відігратись, проте Дубенков не зміг реалізувати пенальті. У відповідь Приходько подвоїв перевагу "гірників".

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А Олександрія не реалізувала і другий пенальті, удар Устименка відбив голкіпер, але нападник добив м'яч у ворота. Справжній шедевр створили Мудрик і Приходько: перший обіграв захисника і викотив під удар, а другий п'ятою влучив поміж ніг голкіперу.

Таким чином, Шахтар U-21 набрав 28 очок та очолив молодіжну першість, Олександрія з 21 пунктом лишилась на 4 сходинці.

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Відеоновини Фантастичні голи Олександрія Олександрія Шахтар U-21 Шахтар U-21 Клім Приходько Клім Приходько Михайло Мудрик Михайло Мудрик
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