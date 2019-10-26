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Шахтар – Олександрія: Матвієнко пропустить матч

21:59 419 Читать на русском
Шахтар – Олександрія: Матвієнко пропустить матч
Гравці Шахтаря / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру визначився із заявкою на матч 12-го туру УПЛ проти Олександрії.

 

Шахтар оголосив заявку на матч проти Олександрії. У списку гравців відсутній захисник "гірників" Микола Матвієнко, повідомляє прес-служба Шахтаря.

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Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін.

Захисники: Додо, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Давид Хочолава, Ісмаїлі.

Півзахисники: Маркіньос Сіпріано, Тарас Степаненко, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Марлос, Тете, Дентіньо, Манор Соломон, Тайсон, Євген Коноплянка, Маркос Антоніо.

Нападник: Жуніор Мораєс.

Нагадаємо, матч Шахтар – Олександрія відбудеться завтра, 27-го жовтня, початок о 17:00.

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Шахтар Шахтар Олександрія Олександрія Микола Матвієнко Микола Матвієнко Шахтар - Олександрія
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