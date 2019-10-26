Шахтар – Олександрія: Матвієнко пропустить матч

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру визначився із заявкою на матч 12-го туру УПЛ проти Олександрії.
Шахтар оголосив заявку на матч проти Олександрії. У списку гравців відсутній захисник "гірників" Микола Матвієнко, повідомляє прес-служба Шахтаря.
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Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін.
Захисники: Додо, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Давид Хочолава, Ісмаїлі.
Півзахисники: Маркіньос Сіпріано, Тарас Степаненко, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Марлос, Тете, Дентіньо, Манор Соломон, Тайсон, Євген Коноплянка, Маркос Антоніо.
Нападник: Жуніор Мораєс.
Нагадаємо, матч Шахтар – Олександрія відбудеться завтра, 27-го жовтня, початок о 17:00.
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