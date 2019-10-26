Шахтер U-21 обыграл Александрию – "горняки" отличились роскошным голом пяткой

Шахтер U-21 справился со сверстниками из Александрии в матче 12-го тура молодежного первенства.

Чемпионат Украины U-21 2019/20, 12-й тур

Шахтер U-21 – Александрия U-21 – 3:1

Голы: Бондаренко, 16, Приходько, 72, 82 – Устименко, 79

Нереализованные пенальти: Дубенков, 56, Устименко, 79 (оба – Александрия)

Шахтер вышел вперед в счете на 16-й минуте, Бондаренко обыграл голкипера и поразил пустые ворота. Во втором тайме александрийцы могли отыграться, однако Дубенков не смог реализовать пенальти. В ответ Приходько удвоил преимущество "горняков".

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А Александрия не реализовала и второй пенальти, удар Устименко отразил голкипер, но нападающий добил мяч в ворота. Настоящий шедевр создали Мудрик и Приходько: первый обыграл защитника и выкатил под удар, а второй пяткой попал между ног голкиперу.

Таким образом, Шахтер U-21 набрал 28 очков и возглавил молодежное первенство, Александрия с 21 пунктом осталась на 4 строчке.