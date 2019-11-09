Шахтар U-21 не втримав перемогу над Динамо, але залишився лідером чемпіонату

У матчі 14-го туру чемпіонату України серед команд U-21 Динамо розписало нічию з Шахтарем. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат України U-21, 14-й тур

Шахтар U-21 – Динамо U-21 – 1:1

Голи: Холод, 35 – Самбрано, 54

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У рамках 14-го туру чемпіонату України U-21 зустрічались лідери турнірної таблиці. "Гірники" лише на один пункт випереджали киян, тож обидві команди прагнули в очній дуелі відірватись від конкурента. У першому таймі гострішими були донеччани і їхні атакувальні потуги, в результаті, увінчались успіхом: на 35-й хвилини "гірники" зусиллями Холода відкрили рахунок у матчі – Артем з лінії штрафного майданчика потужно пробив по воротах Владислава Кучерука.

Отримавши необхідні настанови у перерві, підопічні Юрія Мороза у другій половині зустрічі значно додали і змогли зрівняти рахунок – після навісу Георгія Цітаішвілі Карлос Самбрано у стрибку головою переправив м’яч у сітку. На більше жодна з команд не спромоглась і матч так і закінчився 1:1.

Нічия принесла Шахтарю 33 очки і першу сходинку у турнірні таблиці, Динамо з 32-ма пунктами дихає у спину. Третьою йде Ворскла.

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