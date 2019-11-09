Шахтер U-21 не удержал победу над Динамо, но остался лидером чемпионата

В матче 14-го тура чемпионата Украины среди команд U-21 Динамо расписало ничью с Шахтером. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Украины U-21, 14-й тур

Шахтер U-21 – Динамо U-21 – 1:1

Голы: Холод, 35 – Самбрано, 54

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В рамках 14-го тура чемпионата Украины U-21 встречались лидеры турнирной таблицы. "Горняки" лишь на один пункт опережали киевлян, поэтому обе команды стремились в очной дуэли оторваться от конкурента. В первом тайме острее были дончане и их атакующие потуги, в результате, увенчались успехом: на 35-й минуте "горняки" усилиями Холода открыли счет в матче – Артем с линии штрафной мощно пробил по воротам Владислава Кучерука.

Получив необходимые наставления в перерыве, подопечные Юрия Мороза во второй половине встречи значительно прибавили и смогли сравнять счет – после навеса Георгия Цитаишвили Карлос Самбрано в прыжке головой переправил мяч в сетку. Большего ни одна из команд сделать не смогла и матч так и закончился 1:1.

Ничья принесла Шахтеру 33 очка и первое место в турнирной таблице, Динамо с 32-ю пунктами дышит в спину. Третьей идет Ворскла.

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