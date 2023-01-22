Після провалу у переговорах з Палмейрасом щодо трансферу Кевіна Шахтар звернув свій погляд на півзахисника Сан-Паулу Патріка Рейса, повідомляє Minha Torcida.

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20-річний футболіст може зіграти як у півзахисті зліва, так і на позиції лівого захисника. Видання зазначає, гравець обійдеться "гірникам" на порядок дешевше, аніж Кевін (якого відмовились продати за 10 млн євро).

До слова, Патрік – вихованець Сан-Паулу. Виступав переважно за U-20, однак має за плечами 2 матчі за основу. Також викликався у розташування збірних Бразилії U-17 та U-18. Його контракт з "триколірними" чинний до квітня 2027 року. Transfermarkt оцінює його в 1 мільйон євро.

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