Палмейрас знову відмовив Шахтарю у спробі придбати півзахисника Кевіна, повідомляє UOL Esporte.

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Першу пропозицію "гірників" у розмірі 4 млн євро бразильці забракували ще на початку грудня. Згодом ЗМІ повідомляли, що донеччани готують новий пакет, який складатиметься з 5 млн євро і бонусів. За інформацією джерела, Шахтар подвоїв пропозицію, але й 10 мільйонів євро не вразили керівництво Палмейраса, яке знову відповіло відмовою.

Нагадаємо, Кевін перебуває у системі Палмейраса з січня 2020 року. Виступає у команді U-20, хоча вже встиг дебютувати за основу (1 гол у 2 матчах). Його контракт з клубом із Сан-Паулу чинний до 30 червня 2026 року.

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