Стало відомо, коли Шахтар та Динамо проведуть перше Класичне у сезоні 2022/23.

УПЛ на своєму офіційному сайті повідомила затверджені дати та час проведення матчів 7-го туру чемпіонату України, серед яких і перша зустріч грандів – Шахтаря та Динамо.

З п'яти варіантів залишився один: де відбудеться матч Шахтар – Динамо

П'ятниця, 14 жовтня

Минай – Верес – 13:00

Чорноморець – Кривбас – 15:00

Субота, 15 жовтня

Металіст – Ворскла – 13:00

Зоря – Колос – 15:00

Металіст 1925 – Львів – 17:00

Неділя, 16 жовтня

Рух – СК Дніпро-1 – 15:00

Шахтар – Динамо – 17:00

До слова, Динамо розташувалось на 9 сходинці турнірної таблиці УПЛ з шістьма пунктами. Шахтар йде лідером, маючи в активі 13 залікових балів.

Динамо мінімально обіграло Минай завдяки ефектному голу Циганкова