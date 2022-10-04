Шахтар та Динамо дізнались дату та час проведення Класичного – УПЛ затвердила графік матчів 7-го туру
Стало відомо, коли Шахтар та Динамо проведуть перше Класичне у сезоні 2022/23.
УПЛ на своєму офіційному сайті повідомила затверджені дати та час проведення матчів 7-го туру чемпіонату України, серед яких і перша зустріч грандів – Шахтаря та Динамо.
З п'яти варіантів залишився один: де відбудеться матч Шахтар – Динамо
П'ятниця, 14 жовтня
Минай – Верес – 13:00
Чорноморець – Кривбас – 15:00
Субота, 15 жовтня
Металіст – Ворскла – 13:00
Зоря – Колос – 15:00
Металіст 1925 – Львів – 17:00
Неділя, 16 жовтня
Рух – СК Дніпро-1 – 15:00
Шахтар – Динамо – 17:00
До слова, Динамо розташувалось на 9 сходинці турнірної таблиці УПЛ з шістьма пунктами. Шахтар йде лідером, маючи в активі 13 залікових балів.
Динамо мінімально обіграло Минай завдяки ефектному голу Циганкова