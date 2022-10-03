Донеччани прагнули провести українське Класичне у Лондоні, але, скоріш за все, гратимуть з Динамо 15 жовтня у Львові.

Шахтар задля проведення матчу в Англії провів велику роботу, отримав підтримку від УАФ і Динамо, залучив навіть Андрія Шевченка, проте найбільша проблема виникла зі стадіоном, повідомляє Ігор Циганик.

Матч Динамо і Шахтаря не відбудеться у Лондоні – директор "гірників" назвав причину та запасні міста

Смерть королеви Єлизавети ІІ дуже загальмувала перемовини. Першим варіантом Шахтаря був Олімпійський стадіон у Лондоні. Його оренда коштувала чимало, але потрібна дата вже зайнята. Були розмови щодо Стемфорд Брідж, але Челсі був готовий надати лише арену – без стюардів, охорони, інших організаційних моментів.

Третій варіант – 18-тисячний стадіон Лофтус Роуд. Квінз Парк Рейнджерс погодився надати арену Шахтарю, але у "гірників" виникло питання щодо стану газону, адже там протягом кількох днів мають відбутись одразу кілька матчів.

Станом на 3 жовтня, за інформацією журналіста, українське Класичне на 95% відбудеться у Львові. Варіант з Варшавою теж відкидається.

До слова, Динамо розташувалось на 9 сходинці турнірної таблиці УПЛ з шістьма пунктами. Шахтар йде лідером, маючи в активі 13 залікових балів.

Динамо мінімально обіграло Минай завдяки ефектному голу Циганкова