Шахтер и Динамо узнали дату и время проведения Классического – УПЛ утвердила график матчей 7-го тура
Стало известно, когда Шахтер и Динамо проведут первое Классическое в сезоне 2022/23.
УПЛ на своем официальном сайте сообщила утвержденные даты и время проведения матчей 7-го тура чемпионата Украины, среди которых и первая встреча грандов – Шахтера и Динамо.
Из пяти вариантов остался один: где состоится матч Шахтер – Динамо
Пятница, 14 октября
Минай – Верес – 13:00
Черноморец – Кривбасс – 15:00
Суббота, 15 октября
Металлист – Ворскла – 13:00
Заря – Колос – 15:00
Металлист 1925 – Львов – 17:00
Воскресенье, 16 октября
Рух – СК Днепр-1 – 15:00
Шахтер – Динамо – 17:00
К слову, Динамо расположилось на 9 строчке турнирной таблицы УПЛ с шестью пунктами. Шахтер идет лидером, имея в активе 13 зачетных баллов.
Динамо минимально обыграло Минай благодаря эффектному голу Цыганкова