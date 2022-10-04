Стало известно, когда Шахтер и Динамо проведут первое Классическое в сезоне 2022/23.

УПЛ на своем официальном сайте сообщила утвержденные даты и время проведения матчей 7-го тура чемпионата Украины, среди которых и первая встреча грандов – Шахтера и Динамо.

Из пяти вариантов остался один: где состоится матч Шахтер – Динамо

Пятница, 14 октября

Минай – Верес – 13:00

Черноморец – Кривбасс – 15:00

Суббота, 15 октября

Металлист – Ворскла – 13:00

Заря – Колос – 15:00

Металлист 1925 – Львов – 17:00

Воскресенье, 16 октября

Рух – СК Днепр-1 – 15:00

Шахтер – Динамо – 17:00

К слову, Динамо расположилось на 9 строчке турнирной таблицы УПЛ с шестью пунктами. Шахтер идет лидером, имея в активе 13 зачетных баллов.

Динамо минимально обыграло Минай благодаря эффектному голу Цыганкова