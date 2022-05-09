Український та португальський гранди досягли принципової домовленості щодо переходу 25-річного гравця, стверджує A Bola.

Де Дзербі остаточно вирішив покинути Шахтар і має суперваріант з учасником Ліги чемпіонів, – ЗМІ

Переговори склалися доволі легко не в останню чергу через борг Шахтаря – "гірники" досі не віддали Бенфіці всі 18 млн євро за Педрінью. Втім, є проблеми з фінансовими апетитами самого Нереса. Бенфіка не готова платити 3 млн євро на рік "чистими", які бразильцю давав Шахтар. У наступні дні сторони спробують знайти компроміс.

Нагадаємо, Давід приєднався до донеччан взимку, але не грав за клуб в офіційних матчах. На зимових зборах з чотирма голами він став найкращим бомбардиром команди.

120 мільйонів прибутку, або Шахтар буде продавати – хто на вихід?