Шахтар став лідером Ліги Європи за важливим показником

Авторитетний статистичний ресурс включив Шахтар до п'ятірки найкращих команд 1/16 фіналу Ліги Європи.

Шахтар посів п'яте місце серед усіх команд Ліги Європи за індексом Instat, набравши 282 балли, повідомляє Команда№1.

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Лідером за індексом Instat став Манчестер Юнайтед, який набрав ненабагато більше за Шахтар – 298 балів. Окрім цього, "гірники" стали лідером турніру за процентом точних передач – їх у "помаранчево-чорних" аж 88,3%. Цікаво, що майбутній суперник донеччан Вольфсбург розташувався одразу за українським клубом в рейтингу індекс Instat. Значно гірше у німців з точністю пасів – 83,0% та шістнадцята позиція.

Нагадаємо, Шахтар пройшов до наступної стадії Ліги Європи завдяки феєричній нічиїй в матчі з Бенфікою (3:3). Наступним суперником "гірників" стане Вольфсбург. Перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти "вовків" Шахтар проведе на виїзді 12 березня о 22:00. Матч-відповідь у Харкові – за тиждень, 19 березня, о 19:55.

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