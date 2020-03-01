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Шахтар став лідером Ліги Європи за важливим показником

06:00 1018 Читать на русском
Шахтар став лідером Ліги Європи за важливим показником

Авторитетний статистичний ресурс включив Шахтар до п'ятірки найкращих команд 1/16 фіналу Ліги Європи.

10’ Піцці
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
 
Рубен Діаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрік 71’
10’ Піцці
12’ Рубен Діаш
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрік

Шахтар посів п'яте місце серед усіх команд Ліги Європи за індексом Instat, набравши 282 балли, повідомляє Команда№1.

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Лідером за індексом Instat став Манчестер Юнайтед, який набрав ненабагато більше за Шахтар – 298 балів. Окрім цього, "гірники" стали лідером турніру за процентом точних передач – їх у "помаранчево-чорних" аж 88,3%. Цікаво, що майбутній суперник донеччан Вольфсбург розташувався одразу за українським клубом в рейтингу індекс Instat. Значно гірше у німців з точністю пасів – 83,0% та шістнадцята позиція.

Нагадаємо, Шахтар пройшов до наступної стадії Ліги Європи завдяки феєричній нічиїй в матчі з Бенфікою (3:3). Наступним суперником "гірників" стане Вольфсбург. Перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти "вовків" Шахтар проведе на виїзді 12 березня о 22:00. Матч-відповідь у Харкові – за тиждень, 19 березня, о 19:55.

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Вольфсбург Вольфсбург Ліга Європи Бенфіка - Шахтар Шахтар Шахтар
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