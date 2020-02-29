Каштру виділив найбільш небезпечного гравця Вольфсбурга перед протистоянням в Лізі Європи

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився очікуваннями від протистояння з Вольфсбургом в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Вольфсбург – команда високого рівня, яка виступає в Бундеслізі, в дуже сильному чемпіонаті. На поточний момент суперник на сьомому місці і веде боротьбу за зону Ліги Європи. В останніх 6 матчах в активі Вольфсбурга 5 перемог і 1 нічия.

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В тактичній схемі 4-3-3 клуб досить сильно проявляє себе в чемпіонаті Німеччини, а в Лізі Європи вийшов з групи з другого місця і в 1/16 фіналу обіграв Мальме. Ці результати показують їхній пріоритет в плей-офф.

Ми ще не перейшли до вивчення Вольфсбурга. Зовсім недавно тільки грали з Бенфікою, що забрало у нас весь час. А попереду матчі чемпіонату, і ми вже думаємо про них. Дуже важливо показувати свій футбол, не втрачати власну ДНК, володіти м'ячем і шукати правильні шляхи до воріт суперника, добре реагувати на втрату м'яча, високо пресингувати – все це буде вирішальним.

Зазначу також, що у Вольфсбурга є нападник зі зростом 197 сантиметрів (мова йде про Ваута Вегхорста – прим. "Футбол 24"), який забив 10 м'ячів в Бундеслізі, 2 в Кубку, і 2 в Лізі Європи. Команда робить багато подач з флангів. Нам потрібно бути уважними в цьому аспекті. Вольфсбург сильний як колектив", – поділився Каштру в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга "гірники" проведуть на виїзді 12 березня о 22:00. Матч-відповідь у Харкові – за тиждень, 19 березня, о 19:55.

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