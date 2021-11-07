Нападник луганців Аллах'яр Сайядманеш знову матиме шанс зарекомендувати себе у національній команді.

Форвард Зорі Аллах'яр Сайядманеш викликаний у збірну Ірану, повідомляє Футбольна федерація країни.

Зоря веде переговори з Фенербахче щодо продовження оренди Сайядманеша, – джерело

20-річний футболіст увійшов до списку із 27 обраних. Аллах'яр спробує допомогти своїй команді у матчах кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року. Спочатку 11 листопада Іран зіграє з Ліваном, а 15 листопада зійдеться з Сирією.

До слова, після 4-х турів Іран лідирує у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 10 очок. У Південної Кореї, яка йде другою – 8 балів.

Нагадаємо, на рахунку Сайядманеша 1 гол у двох поєдинках за національну команду. За Зорю у поточному сезоні іранець зіграв 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 8 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

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